"Медицинская загадка": уникальный слепой пес ведет себя так, будто все видит

Женщина почти год жила с собакой и не подозревала, что четвероногий ничего не видит. Неожиданную информацию ей сообщили медики.

Джейн Даунс взяла Дэйва из приюта для животных. Она ничего не знала о его слепоте и четырехлапый вел себя так, словно все хорошо видит.

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Выйдя из приюта, Дэйв запрыгнул на заднее сиденье авто и уехал в новый дом. Всего несколько раз в год он врезался в большие объекты, но Джейн объясняла это тем, что раньше собака много лет жила в кладовке, поэтому ему необычно в большом доме.



Джейн с любимцем / Фото SWNS

В целом, четырехлапый мог спокойно передвигаться по дому, обходить лужи и ямы на дороге, бегать и играть с другими собаками. И при этом был слеп. Оказалось, что Дэйв родился с неразвитой сетчаткой, что исключает возможность того, что он что-то видит. "Ни у кого нет объяснения его поведению. Это медицинская загадка", – отметили медики.

Пес около года уже жил с Джейн, когда во время ветеринарного осмотра женщину шокировали результаты обследования. "Это очень странно. Дэйв – слепой пес, который может видеть. Возможно, это шестое чувство? Он всех провел. Даже меня, его хозяйку", – добавила Даунс.



Слепой Дэйв / Фото SWNS

Кроме того, женщина обратилась к ведущему ветеринару-офтальмологу из Кембриджского университета – Дэвиду Уильямсу. Согласно обследованию, Дэйв слеп от рождения.

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"Я видел много слепых собак и все они натыкались на предметы, а Дэйв... это уникальная собака. За 33 года практики я сталкивался со многими случаями, но это не могу объяснить", — сообщил Дэвид Уильямс.

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