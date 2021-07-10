Материнская нежность: как мама-орангутанг опекает своего малыша – видео дня
10 июля 2021 , 16:42Читати новину українською
Источник:Інстаграм зоопарку Честера
Материнская забота всегда вызывает восторг и восхищение. Работникам зоопарка Честера удалось снять кадры, которые трудно обойти вниманием.
Суматранский орангутанг – редкий вид, в дикой природе осталось всего 14 тысяч особей этих человекообразных обезьян.
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Работники зоопарка Честера порадовали мир радостной новостью – орангутанг Эмма родила младенца. Мама все время держит своего малыша на руках, кормит его и ласкает.
Редкость этих животных и материнская нежность Эммы всколыхнули сеть, видео посмотрели уже тысячи пользователей. В комментариях юзеры восхищаются животными и выражают им наилучшие пожелания.
Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или выходками. Еще большее удовольствие – наблюдать за собственными домашними любимцами, о которых заботиться легко с Purina®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Поэтому красивые фото и видео вам гарантированы.