Песик пограничников Фишер сделал прогноз на матч Украина – Бельгия: раньше он не ошибался

Вечером 26 июня проходит футбольный матч Украина - Бельгия. Песик пограничников сделал свой прогноз относительно победителя.

Вечером 26 июня Украина играет против Бельгии. Пес пограничников Фишер прогнозирует победу нашей стране.

Смотрите также Украина начала ключевой матч с Бельгией в борьбе за плей-офф Евро-2024

Песик не колебался

Пограничники поставили перед Фишером две миски, куда положили корм. Они были маркированы флагами Украины и Бельгии соответственно.

Песик пошел есть корм из той, которая обозначала Украину. Итак, четвероногий предсказывает победу для нашей команды. Стоит отметить, что он ни на минуту не засомневался перед мисками, а сразу выбрал ту, которая была маркирована нашим флагом.

Фишер предсказывает победу Украине: смотрите видео

В своем предыдущем прогнозе Фишер не ошибся. Он прогнозировал, что Украина выиграет у Словакии. Матч состоялся 21 июня и результаты были именно такими, как предсказывал песик.

Мы верим в сборную Украины и желаем ей победы. Ведь сейчас она чрезвычайно необходима нам.