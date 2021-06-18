Был похож на монстра: с маленького песика состригли килограммы шерсти – вирусное видео

Собака породы ши-тцу годами носила на себе спутанные килограмма нестриженой шерсти. Когда ее подстригли, под шерстью оказался симпатичный маленький песик.

Ши-тцу по кличке Саймон прошел непростой путь. Пес оказался на улице, а его длинная красивая шерсть отрастала, запутывалась и становилась похожей на дреды.

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Таким Саймон был до стрижки / Фото KC Pet Project

К счастью, 11-летний пес попал в хорошие руки волонтеров организации KC Pet Project из Канзас-Сити. Саймона немедленно начали приводить в порядок.

Собаку стригли в течение 2 часов. Волонтеры выяснили, что Саймону приходилось ходить с кривыми ногами, потому что его шерсть была слишком спутанной.



С песика состригли 3 килограмма шерсти / Фото KC Pet Project

Собачка почти ничего не видела и на ней были сотни блох. До стрижки Саймон весил около 9 килограммов. После того как с него сняли лишнюю шерсть, он стал легче почти на 3 килограмма.

Бедное животное годами носило на себе 3 килограмма спутанности жирной шерсти. После стрижки Саймон принял первую за долгие годы ванну.

Собака – это верный друг, всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.



Саймон принял ванну / Фото KC Pet Project

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Организация KC Pet Project разместила видео с Саймоном в тиктоке. Оно немедленно стало вирусным и получило уже более 28 миллионов просмотров.

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