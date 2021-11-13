Маленький озорник: слоненок забавно "разгромил" тортик для бабушки

В заповеднике Samui Elephant Haven, что расположен в Таиланде, работники преподнесли сюрприз для старенькой слонихи. Для животного сделали огромный торт, однако внук решил сам, что с ним делать.

Когда слоненок увидел на лужайке бабушку и торт, бросился вперед. Он неуклюже подошел к вкусности и начал ее уничтожать.

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Известно, что 80-килограммовый торт состоял из риса, тыквы, арбуза, бананов и винограда. Сначала слониха осторожно водила хоботом по вкусности. После этого начала спокойно есть и не обращала внимания на то, как озорничает малыш и делает все, что хочет.

Этот забавный момент сотрудники опубликовали на своей странице в социальной сети инстаграм.

Смотрите видео: как слоник испортил бабушке тортик

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Видео быстро стало популярным среди пользователей. Люди оставляли комментарии и шутили, что поведение слоненка похоже на то, как дома ведут себя дети.

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