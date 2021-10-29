Маленькая обезьянка подружилась с поросенком: видео нетипичной дружбы

Спасенная индонезийская обезьянка Биби дружит со многими обитателями приюта. Особенно по душе Биби пришелся поросенок, с которым она весело проводит время.

О новых друзья Биби рассказывает индонезийский дом для животных, который спас обезьянку.

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Крошечная обезьяна любит заводить новых друзей – на этот раз Биби удалось подружиться с маленьким поросенком.

Какая порода у Биби

Спасенная обезьянка – это детеныш Спасенная обезьянка – это детеныш макаки . Данные животные очень распространены в Азии и Японии. В дикой природе макаки живут примерно 15 – 20 лет, а в неволе их возраст может достигать 30 лет.

Сначала обезьянка была немного застенчивой – раньше она никогда не видела поросят. И потом общение наладилось, и Биби начала развлекаться с новым другом. Животные весело обнимались, играли и даже вместе пообедали – Биби поделилась с поросенком капустой.

Как обезьянка познакомилась с поросенком: смотрите милое видео

Зверькам было удивительно комфортно вместе – после игр поросенок и обезьяна сладко уснули, обнявшись.

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Обезьянка и поросенок изрядно отдохнули после развлечений / Скриншот с видео

С кем еще знакома Биби

Обезьянка из индонезийского приюта очень любит заводить новых друзей. Биби уже успела подружиться с котиком Оди, собакой Беле, попугаем Руби и даже с козлятами и утками.

Биби прекрасно проводит время с котом Оди: смотрите видео

На ютуб-канале дома для животных публикуются видео из жизни обезьянки и ее друзей. Биби позирует для милых видео в великолепных костюмах и показывает, чем занимается в течение дня.

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Биби уже стала звездой интернета – ее видео собирают миллионы просмотров.

Как обезьянка проводит утро: смотрите замечательное видео