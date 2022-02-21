Маленькая нижняя челюсть и интересные лапки: фото и видео особой внешности собаки

На собаку, которую назвали Аардварк, часто обращают внимание. Все из-за его необычной внешности.

Известно, что четырехлапого нашли на улицах в США. Его подобрал неравнодушный прохожий и привел в приют. Собака имела маленькую нижнюю челюсть и огромные невероятные глаза.

Интересно Как собаку научили "говорить": видео общения с хозяевами

К этому всему прибавляется еще и игривый характер четырехлапого. Он был очень коммуникабельным, активно вилял хвостиком и очень хотел найти любящего хозяина.



Аардварк / Фото Maryland SPCA

Ветеринары осмотрели нового жителя приюта и сообщили, что собаке еще нет года. Что касается странной челюсти, сначала думали, возможно, это последствие аварии. Однако рентген показал, что никаких травм у Аардварку нет. "Он просто родился таким красивым", – отметили в приюте.

Смотрите видео: как выглядит Аардварк

Важно До и после: фотографии испачканных собак, которые вернулись с прогулки

Сейчас пес находится у временных хозяев. Он обожает игрушки и не портит мебель. Аардварк любит, когда его одевают костюмы, и гулять с временными хозяевами в людных местах. Тем временем волонтеры ищут ему настоящую семью.

Собака плыла по реке 10 километров, чтобы найти хозяина: смотрите видео