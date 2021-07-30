Отказывался идти еще куда-то: почему лось в Колорадо регулярно заходил в гараж и лизал стены

Животное можно было довольно часто увидеть в гараже одного из городков штата Колорадо. Гигантский лесной зверь наводил ужас на местных жителей.

Оказалось, что животному нравились стены гаража, которые регулярно покрывались дорожной солью. Лось приходил туда, чтобы их полизать.

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Животное весом 340 килограммов пришлось поймать и перевезти подальше от людей, в лес. Это было нужно как для самого лося, так и для безопасности людей.

Проводил в гараже целый день

Представители местной организации Colorado Parks and Wildlife заявили, что лось имеет возраст от 2 до 3 лет. Животное в течение 10 дней наведывалась в гараж. Вероятно, гигант облизывал стены от противогололедного реагента, который использовали в помещении.



Чтобы перевезти лося, его пришлось усыпить / Фото Colorado Parks and Wildlife

Чаще всего животное видели на парковке утром. Он лизал соль, а затем уходил, пока в помещении не становилось слишком много машин.

Сначала служба охраны старалась не подпускать лося в гараж. Для этого они начали убирать остатки соли на тротуаре перед зданием. Но тогда лось начал оставаться на парковке и проводить там большую часть дня.

Отвезли за 100 миль

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.



Лося переместили в городок за 110 миль / Фото Colorado Parks and Wildlife

Тогда животное решили перевезти за 110 миль от городка Вейл, куда он наведывался. Для этого великана пришлось временно усыпить.

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Операция по перемещению лося прошла без проблем и теперь животному придется искать дом в новом месте.