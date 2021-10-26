Людям трудно найти настоящего кота среди игрушек: эпическая загадка

26 октября 2021 , 20:16
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Источник:

The Dodo

Найти котика в ограниченном пространстве иногда бывает так же тяжело, как и иглу в сене. Мурчалки – мастера пряток и маскировки.

Люди же – любители поискать их, решая головоломки а-ля "Найди кота". Свежий ребус недавно стал вирусным и тиктоке и набрал более 7 миллионов просмотров. 

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 Где кот среди мягких игрушек

В соцсети распространяется видео "Найди Ларри". Котик просто решил, что ему нужен сон вдали от человеческих глаз. Он искал идеальное место и остановился на горе мягких животных и подушек. Он устроился и случайно сделал это так, что его было невероятно трудно заметить.

@ 5crazycats Я хорошо спрятала свою кошку ??? #funny #viral #fyp シ #petlover #crazycatlady #kitten #foryou #funnycats #trending ♬ оригинальный звук - animalsdoingthings

Если вы не смогли заметить Ларри, то вот правильный ответ: 


Котик прижался к мишке / Скриншот 

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Почему коты любят прятаться от хозяев

Кошки любят прятаться в картонных коробках и пакетах, сидеть за шторами или под стульями. В основном это невинная привычка, сформированная на протяжении многих поколений котов.

Кошкам нравится дремать в закрытом пространстве: под мебелью, в картонных коробках и пакетах. Причина – котики любят чувствовать себя в безопасности. Укрытия для сна – нормальное поведение кота.

Обычно социальный кот, который с удовольствием играет с людьми, начинает внезапно скрываться по ряду причин, на которые стоит обратить внимание:

  • он может болеть,
  • испытывать стресс,
  • боится.
Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, он нуждается в сбалансированном питании. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь.
Автор: Вероніка Климська