Людям трудно найти настоящего кота среди игрушек: эпическая загадка
Источник:The Dodo
Найти котика в ограниченном пространстве иногда бывает так же тяжело, как и иглу в сене. Мурчалки – мастера пряток и маскировки.
Люди же – любители поискать их, решая головоломки а-ля "Найди кота". Свежий ребус недавно стал вирусным и тиктоке и набрал более 7 миллионов просмотров.
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Где кот среди мягких игрушек
В соцсети распространяется видео "Найди Ларри". Котик просто решил, что ему нужен сон вдали от человеческих глаз. Он искал идеальное место и остановился на горе мягких животных и подушек. Он устроился и случайно сделал это так, что его было невероятно трудно заметить.
Если вы не смогли заметить Ларри, то вот правильный ответ:
Котик прижался к мишке / Скриншот
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Почему коты любят прятаться от хозяев
Кошки любят прятаться в картонных коробках и пакетах, сидеть за шторами или под стульями. В основном это невинная привычка, сформированная на протяжении многих поколений котов.
Кошкам нравится дремать в закрытом пространстве: под мебелью, в картонных коробках и пакетах. Причина – котики любят чувствовать себя в безопасности. Укрытия для сна – нормальное поведение кота.
Обычно социальный кот, который с удовольствием играет с людьми, начинает внезапно скрываться по ряду причин, на которые стоит обратить внимание:
- он может болеть,
- испытывать стресс,
- боится.