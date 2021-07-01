Любовь к животным не только в сердце: удивительные татуировки с домашними любимцами

Фото, видео и разнообразные сувениры с изображениями любимцев – этим может похвастаться каждый хозяин кота, собаки или другого домашнего животного. Но некоторые хозяева готовы оставить память о животном даже на своем теле.

Домашние животные имеют с хозяевами особою связь. Чтобы постоянно помнить об удивительных жизненных моментах, которые подарили им любимцы, хозяева делают тату с их изображениями. Своими историями поделились жители Англии и США, которые с помощью тату-мастера оставили память о своих животных.

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Реакция кота Кевина на тату со своим изображением / Фото The Guardian

Уборщица с Гримсби Люси Опеншоу сделала два тату, связанные с котом: его портрет на ноге и отпечаток лапы на руке. Кот Кевин попал к ней, когда переживала сложный период в жизни, и сейчас она не представляет себя без любимца.

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.

Милое кошачье тату / Фото The Guardian

Люси Паллетт из Большого Уикомба сделала тату с котами Цирце и Юноной месяц назад. Желание сделать тату с любимцами она вынашивала целых 13 лет, но никак не могла встретить нужный дизайн. К счастью, она встретила тату-мастера Киру, которая смогла выполнить все пожелания.

Такой верный взгляд... / Фото The Guardian

Собака Беда является лучшим музыканта и юриста Джеффа Ноймана. Он не представляет жизни без собаки и часто показывает ей татуировку.

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Стильный портрет / Фото The Guardian

Изображение Туко стало верным спутником журналистки и менеджеру цифровых проектов Розы Суарес. Все воспоминания о семье, любви, нежности, заботе и поддержке связаны в ней с любимой собакой.

Удивительный вояка / Фото The Guardian

Хорек Бен в костюме адмирала британского флота навсегда останется на теле разработчика игр ДжейСи Лоу. По словам хозяина, первый взгляд на дизайн заставил заплакать, ведь здесь Бен очень смешной, обаятельный и милый.