Любящая мама: в Танзании львица отвела заблудившуюся антилопу к стаду – впечатляющее видео
Источник:твиттер TTBTanzania
Удивительный случай произошел в Танзании. Там львица не напала на маленькую антилопу гну, а отвела ее в безопасное место.
Кадры были сняты в Танзанийском национальном парке Серенгети. На видео львица идет рядом с малышом антилопы гну, сопровождая его к другим антилопам.
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Проявление любви
Местные зоозащитники рассказывают, что такое поведение является "проявлением любви".
Такое возможно, когда материнский инстинкт превалирует над инстинктами хищника,
– рассказали в нацпарке.
Такое поведение нехарактерно для львов. Ведь эти гигантские кошки питаются мясом травоядных животных, которых ловят на охоте.
Маленькая антилопа тоже не боится хищника. Она прячется за львицу и спокойно идет рядом с ней, словно понимая, что ей ничего не угрожает.
Впечатляющие кадры опубликовали в твиттере. Там они собрали более 15 тысяч просмотров.В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты диковинками. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусен, но полезен.
Львица отвела маленькую антилопу к стаду: смотрите видео
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