Любящая мама: в Танзании львица отвела заблудившуюся антилопу к стаду – впечатляющее видео

Удивительный случай произошел в Танзании. Там львица не напала на маленькую антилопу гну, а отвела ее в безопасное место.

Кадры были сняты в Танзанийском национальном парке Серенгети. На видео львица идет рядом с малышом антилопы гну, сопровождая его к другим антилопам.

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Проявление любви

Местные зоозащитники рассказывают, что такое поведение является "проявлением любви".

Такое возможно, когда материнский инстинкт превалирует над инстинктами хищника,

– рассказали в нацпарке.

Такое поведение нехарактерно для львов. Ведь эти гигантские кошки питаются мясом травоядных животных, которых ловят на охоте.

Маленькая антилопа тоже не боится хищника. Она прячется за львицу и спокойно идет рядом с ней, словно понимая, что ей ничего не угрожает.

Впечатляющие кадры опубликовали в твиттере. Там они собрали более 15 тысяч просмотров.

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