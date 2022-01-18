Вражаючі кадри зафільмували у Танзанійському національному парку Серенгеті. На відео левиця йде поруч із малюком антилопи гну, супроводжуючи його до інших антилоп.

Актуально Як зробити шкіру кота здоровою, а шерсть блискучою: результат за 3 тижні з Purina ONE®

Прояв любові

Місцеві зоозахисники розповідають, що така поведінка є "проявом любові".

Таке можливо, коли материнський інстинкт переважає над інстинктами хижака,
– розповіли у нацпарку.

Така поведінка є нехарактерною для левів. Адже ці гігантські кішки харчуються м'ясом травоїдних тварин, яких ловлять на полюванні.

Маленька антилопа також не боїться хижака. Вона ховається за левицю і спокійно йде поруч із нею, немов розуміючи, що їй нічого не загрожує.

Вражаючі кадри опублікували у твітері. Там вони назбирали понад 15 тисяч переглядів.

Левиця відвела маленьку антилопу до стада: дивіться відео

Цікаво Як співають тюлені: дослідники станції "Академік Вернадський" зафіксували вражаючий звук

У Вінниці живе розумний пелікан Патрік: дивіться відео