Вражаючі кадри зафільмували у Танзанійському національному парку Серенгеті. На відео левиця йде поруч із малюком антилопи гну, супроводжуючи його до інших антилоп.
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Прояв любові
Місцеві зоозахисники розповідають, що така поведінка є "проявом любові".
Таке можливо, коли материнський інстинкт переважає над інстинктами хижака,
– розповіли у нацпарку.
Така поведінка є нехарактерною для левів. Адже ці гігантські кішки харчуються м'ясом травоїдних тварин, яких ловлять на полюванні.
Маленька антилопа також не боїться хижака. Вона ховається за левицю і спокійно йде поруч із нею, немов розуміючи, що їй нічого не загрожує.
Вражаючі кадри опублікували у твітері. Там вони назбирали понад 15 тисяч переглядів.
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