Лис Рэмбо 3 года скрывается от людей и мешает переселению других животных

Лис со знаковым именем Рэмбо живет в в заповеднике Пиллига в Австралии. Его должны поймать и переселить в другое место, однако в течение трех лет он остается неуловимым.

Лис избежал почти 3000 приманок и даже научился обходить расставленные фотоловушки. Его хотят переселить для того, чтобы в заповеднике могли жить редкие сумчатые животные.

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Рэмбо искусно обходит людей

Экологи потратили на охоту за Рэмбо 465 часов. Собаки, отслеживающие его по запаху, не смогли найти его след и три недели бродили по лесам зря. Лис – единственный хищник в заповеднике Пиллига на северо-западе Нового Южного Уэльса. Поэтому он прекрасно себя чувствует и ему есть чем питаться.

Он вырос при уменьшении популяции других лисиц, и теперь он единственный хищник в этой местности. Поэтому у него есть большое количество пищи и воды,

– рассказал Уэйн Спароу с австралийской организации охраны природы.

Лис заперт в лесу, на огороженной территории площадью 5800 гектаров. Эта территория впоследствии должен стать безопасным местом для редких сумчатых Австралии. Впрочем, пока именно лис мешает "заселению" новых жителей.

На огороженной территории были и другие животные, но защитники природы смогли их успешно поймать и пересилить в достаточно короткие сроки.

Лис позирует на камеры

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, что не только вкусный, но и полезный.

В лесу разбросаны 97 камер, Рэмбо появляется на них каждые три месяца. Когда его фотографируют, это выглядит почти так, будто он позирует.



Лис останавливается у камер и как позирует / Фото Australian Wildlife Conservancy

В начале 2021 охранники природы выяснили, что лис знал о месте расположения камер и активно избегал их. В отношении людей, то лиса вживую видели лишь дважды. Он настоящий мастер избежаний контакта и маскировки.