Лис уникнув майже 3000 приманок і навіть навчився оминати розставлені фотопастки. Його хочуть переселити для того, щоб у заповіднику могли мешкати рідкісні сумчасті тварини.

Цікаво Перший рік життя собаки: що важливо знати кожному власнику

Рембо майстерно оминає людей

Екологи витратили на полювання за Рембо 465 годин. Собаки, що відстежували його на запах, не змогли знайти його сліду і три тижні блукали лісами даремно. Лис – єдиний хижак у заповіднику Пілліга на північному заході Нового Південного Уельсу. Відтак він чудово себе почуває і має чим харчуватися.

Він виріс під час зменшення популяції інших лисиць, і тепер він єдиний хижак у цій місцевості. Тому у нього є велика кількість їжі та води,

– розповів Вейн Спароу з австралійської організації охорони природи.

Лис замкнений у лісі, на обгородженій території площею 5800 гектарів. Ця територія згодом має стати безпечним місцем для рідкісних сумчастих Австралії. Втім, поки саме лис заважає "заселенню" нових мешканців.

На обгородженій території були й інші тварини, але захисники природи змогли їх успішно піймати і пересилити у досить короткі терміни.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Лис позує на камери

У лісі розкидані 97 камер, Рембо з'являється на них кожні три місяці. Коли його фотографують, це виглядає майже так, ніби він позує.



Лис зупиняється біля камер і наче позує / Фото Australian Wildlife Conservancy

На початку 2021 року охоронці природи з'ясували, що лис знав про місце розташування камер і активно уникав їх. Щодо людей, то лиса наживо бачили лише двічі. Він справжній майстер уникання контакту і маскування.