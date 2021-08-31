Лис уникнув майже 3000 приманок і навіть навчився оминати розставлені фотопастки. Його хочуть переселити для того, щоб у заповіднику могли мешкати рідкісні сумчасті тварини.
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Рембо майстерно оминає людей
Екологи витратили на полювання за Рембо 465 годин. Собаки, що відстежували його на запах, не змогли знайти його сліду і три тижні блукали лісами даремно. Лис – єдиний хижак у заповіднику Пілліга на північному заході Нового Південного Уельсу. Відтак він чудово себе почуває і має чим харчуватися.
Він виріс під час зменшення популяції інших лисиць, і тепер він єдиний хижак у цій місцевості. Тому у нього є велика кількість їжі та води,
– розповів Вейн Спароу з австралійської організації охорони природи.
Лис замкнений у лісі, на обгородженій території площею 5800 гектарів. Ця територія згодом має стати безпечним місцем для рідкісних сумчастих Австралії. Втім, поки саме лис заважає "заселенню" нових мешканців.
На обгородженій території були й інші тварини, але захисники природи змогли їх успішно піймати і пересилити у досить короткі терміни.
Лис позує на камери
У лісі розкидані 97 камер, Рембо з'являється на них кожні три місяці. Коли його фотографують, це виглядає майже так, ніби він позує.
Лис зупиняється біля камер і наче позує / Фото Australian Wildlife Conservancy
На початку 2021 року охоронці природи з'ясували, що лис знав про місце розташування камер і активно уникав їх. Щодо людей, то лиса наживо бачили лише двічі. Він справжній майстер уникання контакту і маскування.