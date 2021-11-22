Лис-певец покоряет сеть: милые видео талантливого животного
Источник:Ютуб Микайлы Рейнс
Невероятный черный лис из США делится с соцсетями своим талантом – пушистик обожает говорить с людьми и петь песни. Животное, живущее в приюте для лис, радует свою владелицу и подписчиков в сети.
Лис по имени Муттиас любит петь. Он живет в Миннесоте и часто проводит концерты перед тем, как заснуть.
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Похоже, что лис довольно общительный – животное не боится людей и прекрасно себя чувствует в компании.
Что известно об этом лисе
Муттиас – это черно-бурая лиса, или чернобурка. Чернобурки являются обычными лисицами, которые отличаются окраской.
Из-за особого цвета меха лисы страдают от уничтожения – их выращивают на специальных фермах, а затем используют для получения меха.
Муттиас живет в приюте для лис, которые могли стать чьей-то шубой. Эта чернобурка не может выжить в дикой природе и нуждается в уходе человека.
Как лиса поет для человека: смотрите видео
Убежищем для лис SaveAFox управляет девушка по имени Микайла Рейнс. Она – профессиональная реабилитолог дикой природы.
Большинство лис с меховых ферм в SaveAFox передаются нам, потому что они имеют необычные шубы, больные или раненые, или не имеют никакой ценности для фермера. Единственной моей целью является спасти этих рожденных в неволе лис, чтобы они были обеспечены всем необходимым.
– написала Рейнс на сайте приюта.
Спасенные лисы живут в приюте девушки / Фото из инстаграма Рейнс
Муттиас живет вместе с десятками лис, но у него есть родной брат Финнеган – рыжий лис, который, похоже, раздражается, когда на Муттиаса обращают внимание.
Чернобурка также очень умная – она может выполнять команды не хуже послушной собаки.В мире еще столько всего, что можно изучать едва ли не каждый день. В частности, флора и фауна, которые удивительные. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, который не только вкусный, но и полезный.
На странице в инстаграме Рейнс показывает, как Муттиас тренируется и получает лакомство за хорошую работу.