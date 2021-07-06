Лабрадоры работают тестировщиками COVID-19 и точно определяют больных

Исследования показали, что люди с COVID-19 пахнут иначе, чем здоровые, и эту разницу способны уловить собаки. Поэтому в Таиланде заработали команды лабрадоров, которые определяют положительных больных по запаху пота.

Из-за вспышки заболевания в Таиланде лабрадоры вместе с мобильными бригадами выезжают с лабораториями на вызовы. Их результат работы поражает ученых.

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Как лабрадоры определяют больных COVID-19

Мобильные бригады ездят к потенциальным больным и забирают их образцы пота. В дальнейшем их размещают в специальные контейнеры с дырками. В помещение запускают лабрадора, который обнюхивает все контейнеры. Тот у, которого он остановится – с положительным COVID-19 результатом. Мимо которого пройдет – с отрицательным.

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Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

После обнюхивания и собачьего теста образцы передавали в лабораторию, где подтверждают или опровергают вердикт лабрадора.

С 10 мая три собаки протестовали более тысячи образцов больных. Пока результаты впечатляют: показатель успеха составляет почти 95%.



Лабрадор тестирует образцы больных / Фото с AP

Это упрощает ситуацию для многих, кто не может появиться в лабораторию лично. Люди могут просто положить ватные шарики под мышки, собрать образцы пота и отдать нам. И результат довольно точный,

– рассказала волонтер, которая собирает образцы для доставки в лабораторию.

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Сначала в успехе эксперимента сомневались

Профессор Кайвали Чатдаронг – руководитель исследовательской группы, которая начала эксперимент, сначала сомневалась в результатах. Она рассказала: знает, что в других странах используют собак для идентификации коронавируса.



Специальный контейнер, чтобы лабрадор не касался носиком анализа / Фото с AP

Например, так делают в Финляндии, Объединенных Арабских Эмиратах, Германии и Индии. Сомнение по поводу Таиланда состояло в традиционной кухне этой страны: из-за пряностей пот больных мог иметь другой запах и сбивать с толку собак. Впрочем, успешные результаты показали свое: тайская кухня лабрадорам не помеха.

Могут ли лабрадоры заразиться коронавирусом на такой работе

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, собаки принадлежат к небольшому количеству домашних животных, которые могут заразиться коронавирусом. Происходит это после тесного контакта с людьми, больными COVID-19. При этом отмечается, что риск распространения вируса животными среди людей является низким.

Тайские исследователи сказали, что для безопасности они сконструировали контейнеры для образцов так, чтобы нос собак не сталкивался с пробами. Они также считают, что рецепторы клеток в дыхательных путях собак не являются благоприятной средой для атаки коронавируса.