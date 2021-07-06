Через спалах захворювання у Таїланді лабрадори разом із мобільними бригадами виїжджають з лабораторіями на виклики. Їхній результат роботи вражає науковців.

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Як лабрадори визначають хворих на COVID-19

Мобільні бригади їздять до потенційних хворих і забирають їхні зразки поту. Надалі їх розміщують у спеціальні контейнери із дірками. У приміщення запускають лабрадора, який обнюхує усі контейнери. Той біля, якого він спиниться – із позитивним COVID-19 результатом. Повз який пройде – із негативним.

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Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Опісля обнюхування і собачого тесту зразки передавали до лабораторії, де підтверджують чи спростовують вердикт лабрадора.

З 10 травня троє песиків протестували понад тисячу зразків хворих. Поки що результати вражають: показник успіху становить майже 95%.



Лабрадор тестує зразки хворих / Фото з AP

Це спрощує ситуацію для багатьох, хто не може з'явитися у лабораторію особисто. Люди можуть просто покласти ватні кульки під пахви, зібрати зразки поту і віддати нам. І результат досить точний,

– розповіла волонтерка, яка збирає зразки для доставки в лабораторію.

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Спершу в успіху експерименту сумнівалися

Професор Кайвалі Чатдаронг – керівниця дослідницької групи, яка почала експеримент, спершу сумнівалася у результатах. Вона розповіла: знає, що в інших країнах використовують собак для ідентифікації коронавірусу.



Спеціальний контейнер, щоб лабрадор не торкався носиком аналізу / Фото з AP

Наприклад, так роблять у Фінляндії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Німеччині та Індії. Сумнів щодо Таїланду полягав у традиційній кухні цієї країни: через прянощі піт хворих міг мати інший запах та збивати з пантелику собак. Втім, успішні результати показали своє: тайська кухня лабрадорам не на заваді.

Чи можуть лабрадори заразитися коронавірусом на такій роботі

За даними Центрів США з контролю та профілактики захворювань, собаки належать до невеликої кількості домашніх тварин, які можуть заразитися коронавірусом. Стається це після тісного контакту з людьми, хворими на COVID-19. При тому зазначається, що ризик розповсюдження вірусу тваринами серед людей є низьким.

Тайські дослідники сказали, що задля безпеки вони сконструювали контейнери для зразків так, щоб ніс собак не стикався з пробами. Вони також вважають, що рецептори клітин у дихальних шляхах собак не є сприятливим середовищем для атаки коронавірусу.