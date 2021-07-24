Крыса неожиданно сорвала заседание парламента в Испании: видео
24 июля 2021 , 09:20Читати новину українською
Источник:Reuters
Во время заседания регионального парламента Андалузии в зале неожиданно появилась крыса. Появление животного вызвало панику среди депутатов.
Люди начали суетиться и вскакивать со своих мест. Обсуждение вопроса о назначении сенатором бывшего президента правления Сусаны Диас было сорвано.
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На видео можно увидеть что депутаты, заметившие крысу, в панике встают со своих мест, кто-то начинает бежать.Понять поведение животных иногда очень непросто. Но в чем мы уверены, так это в том, что с кормом Purina® вы точно сможете угадать со вкусами своего домашнего любимца. Корма бренда сбалансированы и содержат питательные вещества, а богатый ассортимент понравится даже четвероногим гурманам.
Посмотрите видео про крысу, которая сорвала заседание парламента