Крыса неожиданно сорвала заседание парламента в Испании: видео

Во время заседания регионального парламента Андалузии в зале неожиданно появилась крыса. Появление животного вызвало панику среди депутатов.

Люди начали суетиться и вскакивать со своих мест. Обсуждение вопроса о назначении сенатором бывшего президента правления Сусаны Диас было сорвано.

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На видео можно увидеть что депутаты, заметившие крысу, в панике встают со своих мест, кто-то начинает бежать.

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Посмотрите видео про крысу, которая сорвала заседание парламента