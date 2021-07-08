Крылатый ночной лось: удивительное животное, о существовании которого вы не подозревали
Источник:WCS
Иногда эволюция создает животных, которые будто сошли с обложек фильмов ужасов. Поверить в их существование трудно, ведь выглядят они ну очень фантастически.
Одним из таких животных является молотоголовый крылан. Очень трудно поверить в существование такого животного, но фотографии – реальные, как и сами звери.
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Крылан – это представитель крупных рукокрылых, морда которого похожа то ли на лося, то на странного собаку. Живут эти животные в лесах Центральной Африки.
Невероятное животное / Фото WCS
Уникальная форма морды самца крылана – не случайность. Благодаря ей у него увеличена гортань, которая вместе с сокращенной губой позволяет самцам громким криком привлекать самок.
Сочетание уникальностей / Фото WCS
Крыланы ведут ночной образ жизни и живут небольшими группами. Их любимое блюдо – инжир, хотя они также не отказываются от плодов бананов и манго. Несмотря на свой вид животное не несет никакой угрозы, поэтому местные жители не боятся брать их на руки и делать впечатляющие фото.Полноценный рацион – залог хорошего самочувствия наших четвероногих друзей. Выбирайте сбалансированные корма Purina, чтобы ваш любимец всегда оставался здоровым и счастливым.