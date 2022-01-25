Крошечный пес ежедневно ждет почтальона: видео трогательной реакции чихуахуа

25 января 2022 , 09:28
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The Dodo

Крошечное чихуахуа тронуло пользователей социальной сети теток. Все из-за его любви к почтальону.

Известно, что в день знакомства хозяйка вышла к работнику почты с собакой, которую назвала Фрэнни. Мужчина захотел погладить її, а впоследствии и взять на руки крошечную четырехлапую, которая только была рада этому.

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Все это переросло в важный для собаки ритуал. Теперь сразу после завтрака Фрэнни у окна ждет почтальона Дэна.

Смотрите видео: как радуется собака, встречая почтальона

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Хотя к хозяйке четырехлапой почта приходит не очень часто, однако мужчина пытается останавливаться возле их дома, чтобы "пообщаться" с Фрэнни.

Женщина отметила, что собака всегда чувствует заранее, когда подъедет Дэн. А когда его белый фургон показывается из-за поворота, радости Фрэнни нет предела.

Смотрите видео Фрэнни и Дэна:

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Видя, как домашняя любимица дрожит от возбуждения, хозяйка немедленно выпускает четырехлапую, однако также следует за ней. Фрэнни же радостно бежит навстречу Дэну, чтобы получить крепкие объятия.

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Автор: Марія Лелека