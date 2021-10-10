С крохотным микрофоном и важными вопросами: девушка взяла интервью у спасенных животных

Работница природоохранной компании из США интересным способом знакомит своих подписчиков с жителями приюта. Девушка с энтузиазмом расспрашивает пушистых, а они отвечают в маленький микрофон "репортера".

Стримерка и природохранительница Майя Хига удивила своих фолловеров на ютубе милыми интервью с животными.

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Животные, с которыми общалась американка Хига, были спасены и не могут больше жить в дикой природе.

Любые животные, которых вы здесь видите, – это дикие животные... Они имеют травмы, поэтому их нельзя выпустить в дикую природу. Но это также не домашние животные, они принадлежат лицензированному реабилитационному центру. Эти животные здесь для образовательных программ,

– отметила девушка.

Хига опрашивала пушистых респондентов с помощью маленького микрофона – чтобы животным было комфортно.

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Девушка по-репортерски общается с животными: смотрите милое видео

Для каждого животного девушка подготовила личный вопрос. Животные, которых опрашивала Хига, демонстрировали невероятную схожесть с людьми – кто-то вежливо "отвечал" на поставленные вопросы, кто-то "говорил" о другом, а кто-то вообще не хотел отвечать на провокационные вопросы. Каждый из пушистых Майя знает по имени.

Чем занимается девушка Майя Хига – стримерка Twitch , которая создала виртуальный заповедник Алвеус . Она начала вести трансляции в апреле 2019 года, а впоследствии стала одной из самых популярных стримерок в истории платформ. Ее трансляции состоят из упражнений на открытом воздухе, а также из игр, благотворительности и образования. Майя регулярно делится со своим зрителем своим опытом дрессировки хищных птиц.

В видео девушки фигурируют лошади, ослы, птицы, опоссумы, лемуры, гекконы и даже жуки. Все они по-своему отвечают на вопросы стримерки. Некоторые из них даже попытались попробовать маленький микрофон – ни одно животное вследствие этого не пострадало.

Второй раз интервью стримерка провела совсем недавно: смотрите вторую часть веселых разговоров с животными

Этими небольшими интервью девушка привлекает внимание к своему приюту и его жителям.