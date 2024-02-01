Детекторы лжи с рожками: козы легко могут "раскусить" людей

Несмотря на то, что люди и козы давно живут бок о бок, нам не так много известно об этих животных. Их склонность поедать почти все, что подвернется, вероятно, сыграла с ними злую шутку, наделив коз весьма тусклой репутацией. Однако, теперь ученые считают, что козы на самом деле намного умнее, чем все считали ранее.

В новом исследовании ученые из Городского университета Гонконга обнаружили, что козы могут определить настроение человека – счастливы мы или печальны. Животным достаточно лишь услышать голос человека.

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Козы могут легко "раскусить" людей

Считается, что животные развили чувствительность к человеческим голосовым сигналам за долгое время общения с людьми – около 10 000 лет мы живем бок о бок. Ученые также обнаружили, что козы понимают физические жесты и даже способны отличить улыбку от хмурого взгляда.

Впервые в истории удалось получить доказательства того, что козы способны различать сигналы, выраженные нашим голосом, а именно их эмоциональную окраску. Домашний скот, как и домашние животные, также чувствителен к эмоциональным сигналам людей,

– говорит профессор Алан Макеллиот.

Более ранние исследования уже показали, что козы способны различать эмоции в "голосе" сородичей, а потому ученые решили проверить, как они реагируют на эмоциональную окраску в человеческой речи. Эксперименты проходили в центре спасения животных в Бонтон-Мончелсе, недалеко от Лондона: всего в нем приняли участие 27 коз, как самцов, так и самок, которые привыкли к человеческим голосам и обращениям.

Как проходило исследование?

Во время экспериментов ученые использовали динамик, с помощью которого воспроизводили животным в вольере человеческие голоса, произносящие "эй, посмотри сюда". Обращение звучало или радостно, или сердито.

Отметим, что во время эксперимента животным давали время привыкнуть к счастливому голосу, а потом переключались на сердитый, или наоборот.

Козы могут определить настроение человека: смотрите видео

Результаты показывают, что большинство коз, а именно 18, смотрели в сторону динамика, когда голос менялся. При этом животные смотрели в сторону динамика дольше, когда менялась эмоциональная окраска обращения.

Таким образом обнаружили, что козы реагируют на изменение эмоций в человеческом голосе. Но, команда также признает, что не все козы в эксперименте отреагировали на эмоции и предполагает, что это может быть связано с индивидуальными различиями в когнитивных способностях животных.

В то же время эксперименты не показали каких-либо физиологических изменений у животных, например, учащенного сердцебиения. Несмотря на это, команда считает, что козы действительно чувствуют разницу в этих двух типах голосов, а не только что они отличаются друг от друга.

Ученые "воскресили" динозавра, который жил 124 миллионов лет назад

Миллионы лет назад Земля была площадкой для динозавров. В поисках средств к существованию крупные хищники, такие как тираннозавры, использовали свои размеры и грозные зубы, чтобы запугать добычу. Однако, меньшим динозаврам приходилось использовать альтернативные стратегии, чтобы добывать себе пищу.

Как считают ученые, маленькие пернатые динозавры не имели грозных когтей и зубов, поэтому полагались на свои протокрылья, чтобы выманить ничего не подозревающую добычу из тайника. Для того чтобы проверить свою теорию, исследователи даже воссоздали робота-динозавра.