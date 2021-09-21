Котов не успокаивает вещи, которые пахнут хозяином, – новое исследование

Иногда случается, что кота нужно оставить в незнакомом для него месте. Тогда хозяевам для успокоения советуют положить возле животного какую-то вещь, которая пахнет ними.

Впрочем, новое исследование показало, что на самом деле кошек в стрессе не радуют предметы, пахнущие их любимым человеком. Эксперименты провели ученые из колледжа Unity в штате Мэн, что в США.

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Одних вещей с запахом человека недостаточно

Большинство домашних кошек устанавливают прочную связь со своими опекунами и считают их присутствие успокаивающим. Впрочем, кошки не воспринимают один лишь аромат как достойную замену человеку.

Обоняние является важным чувством для кошек, и это связано с их социальным поведением, но в нашем исследовании объекты с ароматом владельца не давали эффекта уменьшения стресса,

– рассказала Кристин Витале из колледжа Unity в штате Мэн.

Как оказалось, иногда запах может даже ухудшить ситуацию для некоторых кошек.



Котов оставляли наедине с предметом, который пахнет человеком / Фото с Unsplash

Как проводили эксперимент

Витале и его коллеги попросили 42 владельцев кошек принести своих любимцев и то, что пахнет ими же: обувь, носок, ночную рубашку или одеяло. Людей и их четвероногих разместили в незнакомой комнате для тестирования.

Каждый владелец сидел посередине круга шириной 2 метра на полу. Котам же позволяли свободно передвигаться по комнате. После хозяин оставил кота одного и происходили два сценария:

Для некоторых кошек владелец вернулся, а потом снова оставил их наедине с пахнущим предметом.

Для других сначала показали объект и оставили в одиночестве, а затем дали побыть с владельцем.

Большинство кошек демонстрировали признаки связи со своими хозяевами, терлись об них, когда они возвращались в комнату, и нервно мяукали, когда они отсутствовали.

Независимо от того, какую последовательность они испытали, кошки, как правило, не обращали внимания на объект "от хозяина" и не вели себя спокойнее, чем тогда, когда оставались одни без объекта.

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Коты мяукали, когда предмет был в комнате

38% кошек были крикливее, когда пахнущий предмет был в комнате, чем тогда, когда они были одни без него. Многие коты даже выглядели менее успокоенными присутствием своих хозяев, если бы им сначала дали душистый предмет как замену.

Возможно, это потому, что кошки нуждаются в более общем социальном взаимодействии со своим хозяином. Такие вещи, как теплота, прикосновение и вокализация, также могут быть важными,

– рассказывает ученая.

Выводы показывают, что владельцы могли бы сделать услугу большинству кошек, не оставляя их со своими запахами во время отсутствия. Зато владельцы могли бы пытаться физически присутствовать со своими кошками, если животному нужно пережить новую среду или другие стрессовые ситуации.