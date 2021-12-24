Котята внимательно смотрели мультсериал "Том и Джерри": забавное видео

В социальных сетях активно распространялось видео, на котором котята с интересом смотрели известный мультсериал "Том и Джерри". Ролик собрал более 23 миллионов просмотров.

На видео можно увидеть, как котята активно наблюдали за героями мультсериала "Том и Джерри".

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Они были сосредоточены и старались не упустить ни одного момента между главными героями.

Казалось, что больше всего их заинтересовал персонаж в виде мышки. Однажды четырехлапые даже хотели найти ее за монитором ноутбука.

Известно, что котиков часто интересуют разные видео на экране. Особенно контент с животными, за которыми можно "охотиться".

Смотрите видео: как котята смотрели "Том и Джерри"

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