Котик "разговаривает" во сне: видео, которое развеселило пользователей соцсетей

Социальные сети покорил котик, который обожает поговорить. Видео с ним собрали более 240 тысяч просмотров.

Известно, что котик, которого назвали Эрни, живет с хозяевами в Австралии. Четвероногий имеет одну особенность – любит "говорить" во время сна.

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Эрни подобрали на улице, когда он был совсем маленьким и беззащитным. Кот оказался с характером, но это не мешает хозяевам его любить.

Например, во время чихания кот злится и шипит на мешающих ему людей. Но больше всего хозяев развлекает, когда четвероногий "говорит" во сне.

Это происходит, если ему мешают отдыхать. Так домашний любимец протестует и отгоняет хозяев, но при этом не просыпается.

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Смотрите видео: как котик "говорит" во сне

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