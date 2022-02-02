Котик любит все "пробовать на зуб": видео забавного хобби четырехлапого
Источник:тикток cutielouisandthemewss
В социальных сетях большое количество комментариев и просмотров получил рыжий кот, любящий кусать все, что видит.
Известно, что хозяева назвали четырехлапого – Луис. Именно они опубликовали видео с любимым занятием кота.
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Четвероногий обязательно должен попытаться укусить все, что только видит. К примеру, это может быть телефон, пакет, стол, лампа и даже волосы хозяина.
Неизвестно, почему именно это странное занятие так увлекает и веселит котика, но его хозяев оно забавляет не меньше.
Смотрите видео хобби котика:
Видео в социальной сети тикток собрало более 200 тысяч просмотров и более 1 тысячи комментариев:
- "Накормите ребенка, а то он все сгрызет".
- "Мой кот так угол ноута сгрыз".
- "Бобер маленький".
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