Кот с удивительной мимикой: почему из его фотографий в соцсетях делают мемы
Источник:Paws Planet
Кот, которого зовут Ах Фэй, стал настоящей звездой социальных сетей. Все из-за его забавной мордашки.
Ах Фей обладает особым талантом – котик умеет ярко выражать свои эмоции, чем покорил пользователей соцсетей.
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Его хозяйка Тан Чен обнаружила кота на улице и забрала домой. Четвероногий получил имя Ах Фей, что в переводе с мандаринского означает "толстяк". Все потому, что он любит есть, спать и отказывается от физических нагрузок.
Забавными мордашками четырехлапого Тан Чен делится в социальных сетях. С таких фотографий котика люди даже начали делать мемы.
Смотрите фото эмоционального Ах Фея:
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В социальной сети инстаграм на кота подписано более 42 тысяч пользователей. Все они активно распространяют публикации и ждут новых фотографий эмоционального Ах Фея.