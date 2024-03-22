Кот Степан и его Стефания выехали из Украины: где пушистые блогеры нашли приют

Звезда соцсетей кот Степан написал в Instagram, что уехал из Харькова за границу. Теперь пушистый поселился в Германии.

Несколько недель о местонахождении животного не было известно ничего. Теперь хозяйка сообщила, что кот снова за пределами Украины.

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Кот Степан уехал из Украины в Германию

Харьковский кот-блогер Степан, который на некоторое время снова исчез из соцсетей и недавно уехал из Харькова, нашелся.

Дорогие друзья! Мы нашли наш новый дом в Германии. Я чувствую себя хорошо. Спасибо за ваши мысли,

- говорится в заметке.

На странице в Instagram кота Степана появилось фото животного и его "жены" Стефании. Они позируют на большой светлой кухне с белой мебелью, залитой солнцем.

Что произошло с котом?

В конце января кот Степан заболел из-за стресса от постоянных обстрелов Харькова русскими. В начале февраля он совсем исчез из соцсетей, где имеет более 1,5 миллиона подписчиков. Это обеспокоило фанов кота-блогера, они даже подозревали, что кота, а может и его опекуншу Анну, похитили.

Но впоследствии эту информацию опровергли, и стало известно, что Степана и Стефанию вывезли из Харькова в Европу.

Заметим, в начале полномасштабной войны, когда начался обстрел Северной Салтовки, Анна, хозяйка кота, вместе с ним выехали из города.

Некоторое время они жили во Франции, позже блогер вернулся в Украину вместе с подругой Стефанией и некоторое время жил во Львове. Возвращение Степана в Харьков стало настоящим радостным событием.