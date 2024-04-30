Включил кухонную плиту: кот вынужден "работать", чтобы расплатиться с хозяйкой за поджог дома

Недавно в Китае произошел инцидент, когда кот, по имени Цзингудяо, нечаянно вызвал пожар в доме своей хозяйки Дандан. В результате, Цзингудяо теперь должен "работать", чтобы помочь покрыть расходы на устранение повреждений.

После инцидента владелица жилья Дандан объявила о своих планах заставить питомца "работать, чтобы вернуть долг". В частности, он должен участвовать в прямых эфирах в социальных сетях.

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Кот случайно поджег дом и теперь отрабатывает

Животное нечаянно включило индукционную плиту на кухне хозяйки, что привело к пожару, который нанес ущерб на сумму 100 000 юаней (547 000 гривен). К счастью, и кот, и его хозяин, Дандан, не пострадали в результате инцидента.

После случая китаянка решила переименовать свой аккаунт в китайской социальной сети Douyin на "Самый крутой кот в Сычуани" и демонстрировала своего короткошерстного британца в прямых эфирах, чтобы загладить вину за свой поступок.

Жилье после поджога / Фото Douyin

В недавнем вирусном видео на Douyin беззаботная реакция владельца дома на несчастный случай с участием кота привлекла внимание более 8 миллионов зрителей. Очаровательная внешность кота также способствовала популярности видео.

Кот стал звездой Интернета / Фото Douyin

По удивительному стечению обстоятельств, женщина узнала о разрушительном пожаре в своей квартире, когда играла в маджонг на улице. С ней связались сотрудники по управлению недвижимостью и сообщили о пламени, охватившем ее жилье.

Поспешно вернувшись, она обнаружила, что ее домашний любимец нечаянно разжег пламя, наступив на сенсорную панель плиты во время игры. Позже пожарные обнаружили кота, по имени Цзингудяо, который прятался в шкафу на верхнем этаже, его тело было покрыто пеплом от сильного пожара.



Котик был покрыт пеплом / Фото Douyin

После инцидента Дандан объявила о своем намерении заставить питомца участвовать в прямых эфирах в социальных сетях, чтобы "вернуть долг". 13 апреля она опубликовала в Интернете письмо с извинениями, которое было подтверждено отпечатками ее пальцев и лап Цзингудяо.

В письме она признала свою вину в том, что не выключила печь в своей резиденции, что привело к пожару. Дандан подчеркнула важность пожарной безопасности и призвала других быть бдительными, чтобы предотвратить подобные несчастные случаи.

Пользователи социальных сетей были в восторге от беззаботной реакции Дандан на инцидент. "Кот просто хотел приготовить маме ужин", – написал один из них.