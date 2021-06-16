Думали, что погиб: кот неожиданно вернулся к своей семье, которая его похоронила

История случилась в британском городе Уоррингтон. К местной семье Фицсимонс вернулся кот, которого кремировали накануне. Или думали, что кремировали.

16-летний кот по кличке Фрэнки исчез в графстве Чешир. Это произошло еще 19 мая.

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Животное искали несколько дней, однако тщетно. А потом Рейчел Фицсимонс нашла похожую мертвую кошку недалеко от дома, на дороге.

Семья кремировала несчастное животное. А через несколько дней Фрэнки вернулся домой. Кот был голодный, усталый и больной, но живой.



7-летний Реми называет возвращение кота чудом / Фото BBC

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь

Наверное, мы кремировали чужого кота, – рассказывает Фицсимонс.

Семья считает возвращение своего котика настоящим чудом.