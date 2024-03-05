Попытка съесть вкусную рыбку провалилась: котик искупался в аквариуме - забавное видео

Коты попадали в тысячи курьезных, комичных и даже опасных ситуаций благодаря своему любопытству. Но жизнь ничему не учит пушистых, и они снова и снова прыгают по старым граблям.

Кот из этого видео решил выяснить, что это за стеклянная коробка, в которой много рыбы. Предлагаем и Вам посмеяться с котика, который хотел перехитрить других, и пообедать “рыбным бульончиком”.

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Кошачий был не осведомлен, что рыбки существуют только за счет того, что коты не любят больше всего – воды. Ну, теперь будет знать. Но, как уже говорилось выше, не факт, что не повторит.

Котик искупался в аквариуме с рыбками: смотрите видео

Котик показал упражнение, после которого спина точно не будет болеть

Кошки известны своей пластичностью и невероятной ловкостью. И это касается не только охоты и игр, но и сна. І котик из недавно опубликованного видео – яркий тому пример. Если вас беспокоят боли в спине, повторяйте упражнение, которое делал пушистый, хотя бы раз в день, и все снимет как рукой!

Забавный котик заснул в такой позе, что, видимо, у каждого человека при взгляде на нее заболела спина или косточки. Еще бы, ведь голова пушистого каким-то образом оказалась где-то посередине туловища, а лапки были вывернуты.

Кот нагло "выселяет" попугая из его домика

В сети опубликовали видео, которое немного напоминает известную сказку про теремок, в котором поселилось много разных зверушек. И жили бы они счастливо, но пришел медведь и развалил домик. Смотрите "римейк" печально известного сказочного сюжета. Такая себе котоверсия.