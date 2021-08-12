Кот косплеит героев книг и фильмов, чтобы поощрять людей к чтению

В США придумали невероятный способ привлекать людей к чтению. Для этого наняли кота с красноречивым именем Гораций.

Для котика еженедельно придумывают новый костюм и антураж. Забавную идею по продвижению чтения придумали в Центральной публичной библиотеке в городке Бельфонт, штат Пенсильвания.

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Кот, который надевает костюмы героев книг и фильмов

Еженедельно фото Горация с хэштегом #caturday постят на инстаграм-странице библиотеки. Все костюмы, декорации и подборку книг придумывает социальный работник и хозяйка Горация Лиза Шаффер.

Потом Гораций превращается в знаковых голливудских, исторических и поп-культурных деятелей, реальных или вымышленных персонажей. Котик легко соглашается на такие задачи, вежливо сидит в костюме и не пытается его снять.

Он милый и послушный кот, и он всегда знает и интересуется, когда я создаю ему костюм. Гораций получает угощение, когда мы делаем фотосессию, и достаточно терпелив,

– рассказала его хозяйка.

Кот Гораций в костюмах героев книг / Фото с инстаграма centrecountylibrary

Кроме книг, Гораций также рекламирует фильмы, музыку, спорт, искусство. Иногда его одевают в костюмы известных певцов, художников, исторических деятелей. Не забывают в библиотеке и о тематических днях: на Пасху у Горация одевают в специальный праздничный костюм, а в день выборов – напоминающе-социальный.

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Гораций в костюмах выдающихся исторических личностей, художников / Фото с инстаграма centrecountylibrary