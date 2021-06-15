Всегда удивлен: у кота из России необычная деформация мордочки, которая напоминает Гарфилда

Женщина нашла на улице слабого и немощного котенка, которому было всего несколько дней. Она вылечила его и выкормила, однако на его мордочке навсегда осталась деформация.

У котика, которого назвали Федей, всегда вроде как удивленное выражение мордочки. Иногда он напоминает ошеломленного кота Гарфилда из мультика.

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Федю оставили на произвол судьбы

40-летняя Наталья Жданова из Ростова обнаружила котенка на заднем дворе. Он был больным и бездомным, которому всего несколько дней. Женщина взялась за его выздоровление и начала сильно о нем беспокоиться.



Федя был слабым и больным котиком / Фото SWNS

Феде сейчас полтора года: он уже большой и здоровый котик. Впрочем, на его морде осталась деформация.



Федя и его хозяйка Наталья / Фото SWNS

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Наталья рассказывает: до сих пор неясно, что именно произошло с Федей. Это генетическая деформация или его мама бросила еще котенком и это механическая травма – она ​​с уверенностью сказать не может.



Во время игры или в состоянии покоя – у Феди одинаковое "удивленное" выражение мордочки / Фото SWNS

Котик сейчас гораздо здоровее, чем был прежде. Он громко мурлычет и стал очень ласковым любимцем. Для Натальи его изюминка не является дефектом, которого хочется избавиться.



Федя и удивленный Гарфилд / Коллаж 24 канала