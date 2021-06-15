У котика, якого назвали Федею, завжди начебто здивований вираз мордочки. Інколи він нагадує ошелешеного кота Гарфілда з мультика.

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Федю залишили напризволяще

40-річна Наталя Жданова з Ростова виявила кошеня на задньому дворі. Він був хворим безхатьком, якому лише кілька днів. Жінка взялася за його одужання та почала неабияк про нього турбуватися.



Федя був слабким і хворим котиком / Фото SWNS

Феді зараз півтора року: він вже великий і здоровий котик. Втім, на його морді залишилася деформація.



Федя і його хазяйка Наталя / Фото SWNS

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Наталія розповідає: досі неясно, що саме сталося з Федею. Чи це генетична деформація, чи його мама кинула ще кошеням і це механічна травма – вона із впевненістю сказати не може.



Під час гри чи у стані спокою – у Феді однаковий "здивований" вираз мордочки / Фото SWNS

Котик зараз набагато здоровіший, ніж був колись. Він голосно муркоче і є дуже лагідним улюбленцем. Для Наталі його родзинка не є жодним дефектом, якого хочеться позбутися.



Федя і здивований Гарфілд / Колаж 24 каналу