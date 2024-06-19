Это пугает: наши домашние котики станут ключевым "инструментом" в новой пандемии на Земле

В последнее время растет беспокойство относительно глобального распространения птичьего гриппа. Вирус уже поразил как домашних, так и диких животных, в том числе в Антарктиде. Основным виновником этого являются перелетные птицы.

Теперь ученые считают, что в опасности также и люди. Дело в том, что мы легко можем заразиться птичьим гриппом от своих пушистых питомцев.

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Кошки могут заразить людей птичьим гриппом

В недавнем исследовании ученые обнаружили, что домашние кошки могут играть значительную роль как переносчики инфекции во время потенциальной пандемии птичьего гриппа среди людей. Важно отметить, что эти выводы были опубликованы в виде препринта и сейчас ожидают рецензирования.

Владельцам домашних любимцев следует сохранять бдительность относительно признаков заболевания у любимцев, поскольку в зоне риска могут оказаться они сами, ветеринары и другие люди, с которыми они контактируют,

– предполагают ученые.

Высокопатогенный вирус птичьего гриппа H5N1 продемонстрировал свою способность инфицировать многочисленные виды млекопитающих во всем мире. Последние статистические данные свидетельствуют о том, что около 30 различных видов млекопитающих уже стали жертвами вируса птичьего гриппа.

Распространение инфекции среди диких животных привлекло внимание исследователей, однако их основное внимание остается сосредоточенным на видах, живущих в непосредственной близости к человеку, и потенциально могут вызвать новую пандемию.

Какова ситуация сейчас?

В 2024 году уже трое работников заразились вирусом птичьего гриппа после контакта с инфицированным скотом. Ученые обеспокоены тем, что это может привести к новой пандемии в будущем. Исследования показывают, что вирус постоянно эволюционирует и обладает способностью распространяться от птиц к коровам и, возможно, к другим видам животных.

В недавнем исследовании, проведенном учеными из Университета Мэриленда, было обнаружено, что коты восприимчивы к птичьему гриппу. Проанализировав данные за последние два десятилетия, ученые заметили значительный рост количества сообщений об инфекциях среди домашних котов. Интересно, что это явление не наблюдалось среди диких животных, которые содержатся в зоопарках.

Кроме того, появились сообщения о заражении домашних мышей, что являются обычной добычей домашних пантер, а также беспокойство относительно одичавших котов, которые охотятся на птиц.



Коты могут передавать человеку инфекции / Фото Unsplash

Как уберечься?

Эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) считают, что люди вряд ли заразятся от домашних кошек птичьим гриппом, однако признают, что это вполне возможно, особенно в случае длительного и незащищенного контакта.

Существует несколько простых правил, которые позволят свести угрозу к минимуму:

не кормить кошку сырым мясом;

не давать кошке сырое молоко;

ограничить время пребывания на открытом воздухе;

свести к минимуму общение кошки с другими кошками.

Птичий грипп может влиять на котов, вызывая у них затрудненное дыхание и изменения в поведении. Если владельцы домашних животных заметили эти симптомы, им рекомендуется немедленно обратиться к ветеринару.

Исследование также выявило высокий уровень смертности – 67% среди котов, инфицированных птичьим гриппом. Это подчеркивает важность своевременного обращения за медицинской помощью для повышения шансов на выживание.