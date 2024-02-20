"Все на мне": кошка, которая помогла хозяйке снять белье, рассмешила сеть - забавное видео

Не каждый день можно увидеть кошку, которая не валяется на диване, а занимается домашним хозяйством. Но в доме авторов недавно опубликованного видеоролика живет именно такая питомица.

Пушистая помощница решила снять чистое и сухое белье, и владельцы застали ее в процессе этого ответственного дела. Она, вероятно, подумала, что "все, как всегда, на ней". Предлагаем и вам посмотреть видео, которое точно сделает день еще ярче.

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Кошка, которая решила снять белье, рассмешила сеть

На опубликованном видео видно, как кошка стоит лапами на стиральной машине и эмоционально снимает высушенное белье с сушки.

Все на мне, ничего сделать сами не могут,

– видимо, думала кошка в тот момент.

Заметим, кошка неплохо справилась с задачей, но, наверное, оставила на вещах множество затяжек, поскольку снимала их когтями.

Как кошка помогала хозяйке: смотрите видео

Пользователей восхитила пушистая трудяга. Вот несколько комментариев, которые оставили под видео:

"Ну хозяйка, браво";

"Мамина помощница";

"Какая умничка!";

"Где таких кошек берут? Моя только ест и спит".

Уставший 84-летний попугай заснул на диване, как человек

Как и людям, многим пожилым животным нужно отдыхать. Ярким примером стал 84-летний пожилой попугай, который уморительно уснул на краю диванной подушки. Птица по кличке Коко, видимо, провел долгую ночь, потому что едва мог держать глаза открытыми, сидя на мебели. Видео зеленого попугая ежедневно радуют пользователей, и собирают миллионы просмотров в TikTok.

На опубликованном видео попугай уютно устроился на диване своего хозяина. Птица поднимала лапки вверх и вниз, пытаясь найти идеальное место для себя. Очень осторожно его глаза начали закрываться. Коко перевернулся на диване и лег опустив голову, чтобы уснуть.

Это действительно выглядело так, будто птица лежит на гигантской подушке как человек. Его глаза были закрыты, а голова повернута на бок. Казалось, что ничто не могло разбудить попугая, даже ее хозяин, который погладил питомца по голове.