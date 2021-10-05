Кошка регулярно приносит соседям цветы: видео необычного поступка четырехлапой

Девушка, которую зовут Рози, начала находить под дверью своего дома бутоны цветов. Какой тайный четвероногий гость оставлял такие подарки – читайте в материале.

Известно, что двери из дома Рози выходили на террасу и сад, который был общим для 10 таких же домов. Больше недели девушка находила новый бутон на пороге. Однако никакой догадки, кто это сделал, — не было.

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Впоследствии оказалось, что это была пушистая кошечка Уиллоу, которая жила в соседнем доме. Животное знали все соседи, ведь почти на каждом крыльце для нее стояла миска с водой и корм.



Цветы от кошки для Рози / Фото LoveMeow

Рози не так давно переехала в этот район, поэтому поведение Уиллоу ее удивило. "Никогда не видела, чтобы кошка приносила что-то, кроме мертвых животных", — добавила девушка. Известно, что кошка откусывала цветок из розового куста в саду хозяев и приносила их Рози.

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Смотрите видео: как Уиллоу пришла с цветком к Рози