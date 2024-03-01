Вечный квартирный вопрос: кот нагло "выселяет" попугая из его домика - забавное видео

В сети опубликовали видео, которое немного напоминает известную сказку про теремок, в котором поселилось много разных зверушек. И жили бы они счастливо, но пришел медведь и развалил домик.

Смотрите “римейк” печально известного сказочного сюжета. Такая себе котоверсия.

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Кот нагло "выселяет" попугая из его домика

Роль косолапого, судя по забавным кадрам, в этом видео играет наглый кот. Он всеми способами пытается выманить попугая из его "теремка" и занять теплое местечко.

Сначала он подбирается по подвесной лестнице к птичьему скворечнику, а когда пернатый теряет бдительность, "выселяет" его из дома. Пушистый наглец идет буквально по головам, в попытках "приватизировать" чужие "квадратные метры".

Как выглядел бы "кошачий" теремок: смотрите видео

Уже давно, и в народе, и классиками замечено, многих "испортил квартирный вопрос".

Кошка хотела проверить терпение "мужа" и получила нагоняй

Некоторые люди и животные считают, что их главная миссия – доводить других до бешенства. Обычно, стереотипно, такое поведение приписывают женщинам, вот и кошечка из опубликованного видео, видимо, подтверждает это. Она решила надоедать своему пушистому "мужу". Но тот оказался очень крепким орешком, и его реакцию можно пересматривать целый день.

На опубликованном видео видно, как белая кошка всячески пытается привлечь внимание полосатого товарища, но тот не реагирует на нее никак. Вероятно, кошка хотела пофлиртовать с ним, но тот не понимал. Тогда пушистая решила "достать" кота – сперва гладила его по носу, потом по морде. Реакция пострадавшего оказалась очень адекватной.