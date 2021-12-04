Кошачий экшн: хозяин прикрепил камеру к ошейнику своего кота, который гуляет по улицам

Хотели увидеть, что делают ваши любимцы на прогулках? Теперь у вас есть возможность узнать больше о жизни котов вне дома – природоохранник показал, как развлекается его кот, когда он не дома.

Мужчина, подписанный в тиктоке lovegailun, прикрепил к ошейнику своего кота крошечную камеру, чтобы знать, где ходит его пушистый любимец. На видео видно, чем занимается милый кот во время прогулки.

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Видео с активным котиком собрало почти 8 миллионов лайков в тиктоке.

На кадрах видно, как котик лазает по деревьям и прогуливается крышами домов.

Это могло бы быть очень спокойное видео – но кошачью идиллию нарушила соседская собака, с которой произошел небольшой конфликт.

Кот так напугался песика, что даже потерял камеру – растерянная собака будто говорит: "Эй, ты потерял что-то".

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужна физическая нагрузка и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina® содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашей любимицы.

На другом видео котик также встречается с четвероногим соседом. Но на этот раз обошлось без ссоры.

На видео видно, как пушистый прогуливается по улицам, а затем попадает в объятия прохожих.