Чоловік, який підписаний у тіктоці lovegailun , прикріпив до нашийника свого кота крихітну камеру, щоб знати, де гуляє його пухнастий улюбленець. На відео видно, чим займається милий кіт під час прогулянки.

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Відео з активним котиком зібрало майже 8 мільйонів лайків у тіктоці.

На кадрах видно, як котик лазить по деревах та прогулюється дахами будинків.

Це могло б бути дуже спокійне відео – та котячу ідилію порушив сусідський собака, з яким стався невеликий конфлікт.

Кіт так налякався песика, що навіть втратив камеру – розгублений собака ніби каже: "Гей, ти згубив щось".

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На іншому відео котик також зустрічається з чотирилапим сусідом. Та цього разу обійшлося без сварки.