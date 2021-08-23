Корм вместо цветов: молодожены из Хмельницкого накормили 250 собак после свадьбы

Пара украинцев попросили гостей не приносить цветов на их свадьбу. Вместо этого гостям "заказали" корм для собак.

Олег и Ольга Баранниковы вместо свадебных фотографий с цветами делают фото с пакетами корма. Благодаря этой инициативе песики в Староконстантиновском приюте на некоторое время будут обеспечены пищей.

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Все 85 гостей пришли с пакетами корма для животных. После праздника еду передали в приют. Гости свадьбы вместе с молодоженами сумели накормить более 250 собак, о которых там заботятся.



Собаки в Староконстантиновском приюте / Фото Общественное

Идея принимать в дар корм вместо цветов принадлежала Ольге. У женщины есть 3 пса и она обожает четвероногих. Муж с радостью поддержал инициативу.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце

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