Корм замість квітів: молодята з Хмельницького нагодували 250 собак після весілля

Олег та Ольга Бараннікови замість весільних світлин із квітами роблять фото з пакунками корму. Завдяки цій ініціативі песики в Старокостянтинівському притулку на певний час будуть забезпечені їжею.

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Усі 85 гостей прийшли з пакунками корму для тварин. Після свята їжу передали до притулку. Гості весілля разом з молодятами зуміли нагодувати понад 250 собак, про яких там піклуються.



Собаки у Старокостянтинівському притулку / Фото Суспільне

Ідея приймати в дар корм замість квітів належала Ользі. У жінки є 3 песики й вона обожнює чотирилапих. Чоловік з радістю підтримав ініціативу.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

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Волонтери надзвичайно зраділи такому подарунку, адже собаки потребують чимало їжі щодня.