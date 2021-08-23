Корм замість квітів: молодята з Хмельницького нагодували 250 собак після весілля

Олег та Ольга Бараннікови замість весільних світлин із квітами роблять фото з пакунками корму. Завдяки цій ініціативі песики в Старокостянтинівському притулку на певний час будуть забезпечені їжею.
Актуально Здорова шкіра та сяюча шерсть кота: видимий результат за 3 тижні з Purina ONE®
Усі 85 гостей прийшли з пакунками корму для тварин. Після свята їжу передали до притулку. Гості весілля разом з молодятами зуміли нагодувати понад 250 собак, про яких там піклуються.
Собаки у Старокостянтинівському притулку / Фото Суспільне
Ідея приймати в дар корм замість квітів належала Ользі. У жінки є 3 песики й вона обожнює чотирилапих. Чоловік з радістю підтримав ініціативу.
До теми 6 способів допомогти безпритульним тваринам прямо зараз
Волонтери надзвичайно зраділи такому подарунку, адже собаки потребують чимало їжі щодня.