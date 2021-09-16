Корм в обмен на бутылку: как в Стамбуле заботятся о бездомных животных

Турецкая столица известна большим количеством кошек и собак на своих улицах. Власти города и волонтеры еще 7 лет назад начали устанавливать автоматы, которые раздают корма для четвероногих бездомных.

Турецкая компания Pugedon является одной из ведущих в сфере изготовления таких вендинговых аппаратов. Корм для животных в обмен на бутылку – одна из важнейших экологических и социальных инициатив Стамбула.

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Бутылку можно обменять на корм

Pugedon – это умный торговый автомат для вторичной переработки. Он обеспечивает пищей и водой уличных животных, помогая собирать вторичные отходы. Первые из них на улицах Стамбула появились еще в 2014 году.

Благодаря автомату можно убить двух зайцев: накормить бездомных животных, которых в Стамбуле насчитывают около 100 тысяч, и способствовать вторичной переработке сырья.



За каждую бутылку из автомата высыпается порция корма / Фото с pugedon.com.tr

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Различные виды аппаратов принимают различное вторсырье:

пластиковые бутылки,

стеклянные бутылки,

металлические банки.

При выбрасывании каждого мусора высыпается минимум 5 граммов и до 20 граммов пищи. Количество можно настроить по желанию. Специальные электронные датчики показывают, насколько заполнен контейнер вторсырьем и сколько еще корма внутри.

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Эти показатели отслеживает специальный персонал и в случае необходимости вывозит бутылки или подсыпает корм. Работает автомат на солнечных батареях.

Как работает автомат по выдаче корма в Стамбуле: смотрите видео

Торговые автоматы размещают в соответствии с их расположением под спонсорством бренда или согласно протоколам, составленным с муниципалитетами. В заключенных договорах определяется учреждение-подрядчик.

Персонал или команды, предназначенные соответствующим муниципалитетом, собирают отходы, накопленные в торговом автомате в определенные периоды, и доставляют их в центр сбора отходов. Взамен получают прибыль за переработку вторсырья.

В Киеве тоже есть подобный автомат

Источник: 24 канал

В октябре 2020 году на Лукьяновке в Киеве появился автомат, который выдает животным корм.

Автомат выдает 50-граммовую порцию корма для бездомных животных за каждую утилизированную бутылку. В боксе есть две миски: одна для корма, другая – для воды.



Автомат, который выдает корм животным в Киеве / Фото "Япомога"