Турецкая компания Pugedon является одной из ведущих в сфере изготовления таких вендинговых аппаратов. Корм для животных в обмен на бутылку – одна из важнейших экологических и социальных инициатив Стамбула.
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Бутылку можно обменять на корм
Pugedon – это умный торговый автомат для вторичной переработки. Он обеспечивает пищей и водой уличных животных, помогая собирать вторичные отходы. Первые из них на улицах Стамбула появились еще в 2014 году.
Благодаря автомату можно убить двух зайцев: накормить бездомных животных, которых в Стамбуле насчитывают около 100 тысяч, и способствовать вторичной переработке сырья.
За каждую бутылку из автомата высыпается порция корма / Фото с pugedon.com.tr
Различные виды аппаратов принимают различное вторсырье:
- пластиковые бутылки,
- стеклянные бутылки,
- металлические банки.
При выбрасывании каждого мусора высыпается минимум 5 граммов и до 20 граммов пищи. Количество можно настроить по желанию. Специальные электронные датчики показывают, насколько заполнен контейнер вторсырьем и сколько еще корма внутри.
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Эти показатели отслеживает специальный персонал и в случае необходимости вывозит бутылки или подсыпает корм. Работает автомат на солнечных батареях.
Как работает автомат по выдаче корма в Стамбуле: смотрите видео
Торговые автоматы размещают в соответствии с их расположением под спонсорством бренда или согласно протоколам, составленным с муниципалитетами. В заключенных договорах определяется учреждение-подрядчик.
Персонал или команды, предназначенные соответствующим муниципалитетом, собирают отходы, накопленные в торговом автомате в определенные периоды, и доставляют их в центр сбора отходов. Взамен получают прибыль за переработку вторсырья.
В Киеве тоже есть подобный автомат
Источник: 24 канал
- В октябре 2020 году на Лукьяновке в Киеве появился автомат, который выдает животным корм.
- Автомат выдает 50-граммовую порцию корма для бездомных животных за каждую утилизированную бутылку. В боксе есть две миски: одна для корма, другая – для воды.
Автомат, который выдает корм животным в Киеве / Фото "Япомога"
- Систему разработала и обустроила общественная организация "Япомога". Она работает как онлайн-платформа для обмена бонусов, скидок и кэшбека на общую благотворительность.
- Директор онлайн-платформы "Япомога" Руфат Раимов рассказал, что при установке автомата вдохновился именно примером Турции.
- Авторы проекта надеются, что в ближайшее время такие боксы удастся установить не только в Киеве, но и в других городах Украины.