Корм Cat Chow® – природный выбор вашего кота

Мир кота только на первый взгляд кажется таким беззаботным и неинтересным. На самом деле у него тоже есть, свой, особый график. Проснуться в 5 утра, разбудить хозяев, чтобы получить порцию здоровой пищи, найти укромное место для утреннего сна, а затем продолжить свой день так, как ему подсказывают его инстинкты – все это требует усилий, собранности и энергии.

От природы коты активны, но их жизни напрямую зависит от питания. Поэтому корм для кота должен быть максимально сбалансированным и полезным.

Корм Cat Chow® – тщательно создан из натуральных ингредиентов, таких как: горох, морковь, цельнозерновые злаковые культуры, цикорий, который выступает в роли пребиотика, и дрожжи. Корма Cat Chow® содержат различные виды мяса, а также специально подобранные высококачественные источники белка для удовлетворения естественных потребностей кота*.

Влажный и сухой корм Cat Chow®

Ассортимент Cat Chow® делится на две категории: влажный корм и сухой корм. Кроме этого, Cat Chow® имеет 2 линейки: для разных этапов жизни и для особых нужд.

В стандартной линейке Cat Chow® для взрослых кошек сбалансированы белки, жиры и углеводы. Диета поможет сохранить здоровье кота в течение всей жизни.

Для котят есть отдельный рацион Cat Chow® Kitten – богатый витаминами и со сбалансированным минеральным комплексом. Также он содержит много белка, который необходим для роста и развития котят. Важно отметить, что диета котят также подходит беременным или кормящим кошкам. Подробно о составе отдельных продуктов читайте на упаковке продукта.

Для особых потребностей



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Для котиков, требующих специализированного питания из-за особенностей своего организма, существует линейка для удовлетворения особых потребностей:

для кастрированных / стерилизованных котов и кошек;

для предотвращения образования комков шерсти в желудочно-кишечном тракте;

для поддержания здоровья мочевыделительной системы;

3 в 1: профилактика мочекаменной болезни, зубного камня и образования комков шерсти в желудочно-кишечном тракте.

Купить корм Cat Chow® можно в онлайн магазинах и в зоомагазинах, где вы можете дополнительно проконсультироваться с продавцом.

Подкрепленный нашими знаниями в области питания кошек с 1926 года, Cat Chow® – это полноценное и сбалансированное питание, которое поможет вашей кошке жить удивительной и здоровой жизнью!

*формулы Cat Chow® составлены в соответствии с требованиями FEDIAF и NRC, а также имеют сертификаты качества ISO.