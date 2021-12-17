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Доставать еду из миски
Обычно владельцы думают, что коты так играют, но все сложнее. Усы котиков очень чувствительные – им неприятно касаться краев тарелки. Поэтому коты пытаются облегчить себе жизнь и есть с пола.
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Пить из крана
Котики не любят воду из миски – ведь она кажется им "застоявшейся". Кран – источник чистой, проточной, насыщенной кислородом воды. Неудивительно, что котам она больше нравится.
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Бегать перед тем, как сходить в туалет
Двигательная активность запускает моторику кишечника – это позволяет кошке сходить в туалет.
Часто коты ведут себя смешно / Фото Unsplash
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Копать возле лотка
В природе кошки обычно закапывают свои экскременты. Лоток часто не позволяет им это сделать, но они не сдаются – копают лапкой возле лотка.
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Грызть когти
Так котики обновляют ткани вокруг когтя. В результате этот инструмент кошки всегда хорошо заточен.
В своем поведении пушистики руководствуются инстинктами / Фото Unsplash
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Прятаться, когда плохо чувствуют себя
Это тоже инстинкт. Когда кошка болеет – то пытается исчезнуть из виду хищников и своих здоровых сородичей.
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Тереться о ноги человека
Так котик заявляет о своих правах на вас – животное считает вас своей "территорией".
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