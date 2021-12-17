Доставать еду из миски

Обычно владельцы думают, что коты так играют, но все сложнее. Усы котиков очень чувствительные – им неприятно касаться краев тарелки. Поэтому коты пытаются облегчить себе жизнь и есть с пола.

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Пить из крана

Котики не любят воду из миски – ведь она кажется им "застоявшейся". Кран – источник чистой, проточной, насыщенной кислородом воды. Неудивительно, что котам она больше нравится.

Бегать перед тем, как сходить в туалет

Двигательная активность запускает моторику кишечника – это позволяет кошке сходить в туалет.



Часто коты ведут себя смешно / Фото Unsplash

Копать возле лотка

В природе кошки обычно закапывают свои экскременты. Лоток часто не позволяет им это сделать, но они не сдаются – копают лапкой возле лотка.

Чтобы питомцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® производит продукты, которые нравятся котам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.

Грызть когти

Так котики обновляют ткани вокруг когтя. В результате этот инструмент кошки всегда хорошо заточен.



В своем поведении пушистики руководствуются инстинктами / Фото Unsplash

Прятаться, когда плохо чувствуют себя

Это тоже инстинкт. Когда кошка болеет – то пытается исчезнуть из виду хищников и своих здоровых сородичей.

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Тереться о ноги человека

Так котик заявляет о своих правах на вас – животное считает вас своей "территорией".