Фото дня: лошадь приняла участие в "беременной" фотосессии и рассмешила миллионы людей

Супруги из Огайо устроили фотосессию в честь своего будущего ребенка. Пара хотела фотографироваться с лошадьми на фоне.

Но все пошло немного не по плану. Одна из лошадей, вместо того, чтобы мирно позировать сзади, решила принять участие в фотосессии. И сделала ее только лучше!

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Героя сети зовут Бекшот и он неожиданно стал звездой сети. Конь неожиданно подошел к своим хозяевам и стал рядом с ними. Фотограф шутливо сказала животному рассмеяться.

И тогда Бекшот удивил всех – он действительно "засмеялся". А вместе с ним залились смехом и будущие родители.

Чем больше я смеялась, тем больше он улыбался, – рассказывает Кристен, владелица лошади.

Смотрите полную фотоисторию

Позитивные фотографии стали вирусными и собрали 35 миллионов просмотров. Пользователи фейсбука смеялись и желали счастья семье и их ребенку.