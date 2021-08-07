Фото дня: похожие на швабры собаки соревнуются за звание самой быстрой

В Великобритании состоялся конкурс за звание самой быстрой собаки породы венгерская овчарка и пули. Эти большие и лохматые собаки иногда напоминают швабру или дреды.

Соревнования состоялись в городе Саттон в Йоркшире. За награду самой быстрой венгерской пастушьей собаки породы пули соревновались 30 участников.

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Собаки, похожие на швабры в полете

В конкурсе принимала участие порода пули. Главная внешняя черта – особая шерсть, которая сплетается жгутами. Ее ни в коем случае нельзя расчесывать: "дреды" сбиваются сами по себе естественным путем. Поэтому собаки выглядят довольно необычно и забавно – как большая швабра на лапках или собака, вышедшая из салона африканских косичек.

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Соревнования, которые состоялись в Великобритании, изрядно порадовали зрителей. Собачки на скорость ловили игрушечного кролика и пытались обогнать соперников, неся его на "базу". Некоторые хозяева помогли своим собачкам благодаря прическе: сплели их дреды в хвостики резинками.

Соревнования за звание самой быстрой венгерской овчарки / Фото SWNS

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Победу на соревнованиях получила собака Пуми, которая внешне полностью отличалась от остальных. Дело в том, что хозяева почти совсем сбрили дреды собаки, оставив лишь невысокую шерсть.



Победительница конкурса Пуми имела совсем другую прическу, чем остальные участники / Фото SWNS

Второе место на соревнованиях получила Руби – звездная собака породы пули, которая недавно снималась в фильме "Круэлла".



Руби сыграла в фильме "Круэлла" и регулярно участвует в конкурсах / Фото SWNS

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