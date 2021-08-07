Фото дня: похожие на швабры собаки соревнуются за звание самой быстрой
Источник:Daily mail
В Великобритании состоялся конкурс за звание самой быстрой собаки породы венгерская овчарка и пули. Эти большие и лохматые собаки иногда напоминают швабру или дреды.
Соревнования состоялись в городе Саттон в Йоркшире. За награду самой быстрой венгерской пастушьей собаки породы пули соревновались 30 участников.
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Собаки, похожие на швабры в полете
В конкурсе принимала участие порода пули. Главная внешняя черта – особая шерсть, которая сплетается жгутами. Ее ни в коем случае нельзя расчесывать: "дреды" сбиваются сами по себе естественным путем. Поэтому собаки выглядят довольно необычно и забавно – как большая швабра на лапках или собака, вышедшая из салона африканских косичек.
Подробно Порода комондор: собаки с удивительной шерстью, которая напоминает швабру или дреды
Соревнования, которые состоялись в Великобритании, изрядно порадовали зрителей. Собачки на скорость ловили игрушечного кролика и пытались обогнать соперников, неся его на "базу". Некоторые хозяева помогли своим собачкам благодаря прическе: сплели их дреды в хвостики резинками.
Соревнования за звание самой быстрой венгерской овчарки / Фото SWNS
Победу на соревнованиях получила собака Пуми, которая внешне полностью отличалась от остальных. Дело в том, что хозяева почти совсем сбрили дреды собаки, оставив лишь невысокую шерсть.
Победительница конкурса Пуми имела совсем другую прическу, чем остальные участники / Фото SWNS
Второе место на соревнованиях получила Руби – звездная собака породы пули, которая недавно снималась в фильме "Круэлла".
Руби сыграла в фильме "Круэлла" и регулярно участвует в конкурсах / Фото SWNS
Венгерская овчарка, или комондор: что известно о породе
- Командор – древняя порода, которая происходит от тибетских собак. Они попали на территории современной Венгрии из Азии вместе с половцами.
- Тело покрыто тяжелой спутанной шерстью длиной около 20 – 27 сантиметров. Жгуты напоминают дреды или швабру.
- Название породы по стандарту – "комондор". С итальянского слово переводится, как "король собак" – мадьяры так называли белых собак-пастухов.
- Комондор – приветливые и хорошо выполняют команды.
- Пули – уменьшенная версия комондора, возникшая в результате селекции.