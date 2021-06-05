Кокер-спаниель, который похож на мультяшного персонажа Диснея: удивительные фото и видео

В основном у большинства из нас всегда возникает интерес к людям, которые похожи на знаменитостей или даже героев мультфильмов. А знаете ли вы, что в Великобритании живет собака, которая будто вышла с экрана телевизора.

Этого кокер-спаниеля зовут Винни. И она является абсолютной живой копией одноименной героини из мультфильма "Леди и бродяга", который компания Дисней выпустила еще в 1955 году.

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Особое внимание

Владельцы собаки Элли и Том начали уделять особое внимание своей воспитаннице еще до ее рождения. В октябре 2019 года они создали профиль в инстаграме и первым сообщением стал УЗИ-снимок, на котором видно нерожденного щенка в утробе матери. А через 9 дней после этого Винни появилась на свет.

Пара хотела задокументировать каждый миг из ее жизни и делились своей радостью со всеми подписчиками, публикуя каждый раз новые фотографии любимого щенка.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®

Леди в реальной жизни

Один взгляд на Винни и вы сразу увидите в ней Леди. Ее завораживающие глаза цвета орешника и длинные ресницы подобны элегантному собачьему персонажу из мультфильма. И когда она взрослеет, ее сходство становится еще более заметным. Поэтому не удивительно, что Винни еще называют "Леди в реальной жизни".

Винни завоевывает сердца всех любителей собак в социальных сетях. Она имеет почти полмиллиона подписчиков в инстаграме и еще примерно 200 тысяч в тиктоке. Люди восхищаются ее невероятной красотой и дарят свое внимание и любовь.