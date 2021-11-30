Ко Дню любимцев: в полиции рассказали, как защитить животных от жестокого обращения

Многие не знают, что украинские законы предусматривают ответственность за жестокое обращение с животными. Узнайте, что делать, чтобы наказать обидчиков.

Животные – живые существа, у которых есть эмоции, и которые испытывают боль. Они заслуживают человечного и доброго отношения. О правах животных можно и нужно говорить – чтобы защитить пушистиков от жесткого обращения и эксплуатации.

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Если вы увидели, что кто-то издевается над животными

зафиксируйте жестокое обращение с животными (сделайте фото- или видеосъемку),

жестокое обращение с животными (сделайте фото- или видеосъемку), найдите свидетелей, зафиксируйте их контактные данные,

зафиксируйте их контактные данные, узнайте контактные данные владельца животного,

обратитесь с заявлением в полицию по поводу жестокого обращения с животным. В заявлении укажите, кто владеет животным. К заявлению добавьте фото-, видеосъемку, контактные данные свидетелей.



Ответственность, предусмотренная законом о защите животных / Инфографика 24 канала

Какое наказание предусмотрено

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда.чтобы удовлетворитьвсе потребности животных.

За побои или издевательства над животными грозит штраф в размере от 3400 до 5100 гривен. У владельца, издевающегося над своим питомцем, животное могут конфисковать.

За коллективное или повторное издевательство предусмотрен штраф от 5100 до 8500 гривен.

Если полиция квалифицирует правонарушения по статье Уголовного кодекса Украины, виновнику грозит ограничение или лишение свободы.

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Ограничение свободы от 1 до 3 лет или лишение свободы сроком от 2 до 3 лет. Если преступление совершил владелец, у него конфискуют животное.

Если злоумышленник издевался над животным с особой жестокостью (повторно, коллективные издевательства относительно двух и более животных), то ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Запомните или сохраните алгоритм действий в случае жестокого обращения с животными. Так вы поможете полиции наказать виновных.

Полный текст сообщения:

За жестокое обращение с животными предусмотрена ответственность – ст. 299 УК, ст. 89 КУоАП и ст. 35 ЗУ "О защите животных от жестокого обращения".

Что делать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животными:

зафиксируйте жестокое обращение с животными (фото-, видеосъемка);

найдите свидетелей, зафиксируйте их контактные данные;

узнайте контактные данные владельца животного;

обратитесь с заявлением в полицию по поводу жестокого обращения с животным. В заявлении укажите, кто владеет животным. К заявлению подключите фото-, видеосъемку, контактные данные свидетелей.

Информацию собирают участковые, а расследование осуществляют следователи. Затем дело передают в суд, который принимает решение о привлечении к ответственности лица, которое обидело животное.

Какое наказание ожидает злоумышленника

Побои, издевательства над животными влекут за собой штраф от 3400 до 5100 грн с конфискацией животного, если есть угроза его жизни.

В случае коллективных издевательств, повторного случая издевательства – штраф увеличивается от 5100 грн до 8500 грн или админарест до 15 суток с конфискацией животного в случае необходимости.

Если полиция квалифицирует жестокое обращение с животным по статье Уголовного кодекса Украины, виновнику в зависимости от последствий (гибель животного) грозит ограничение свободы от 1 до 3 лет или лишение свободы сроком от 2 до 3 лет с конфискацией животного.

Предусмотрено также наказание до 8 лет лишения свободы, если злоумышленник сделал это с особой жестокостью (повторно, коллективные издевательства по отношению к двум и более животным).